O FC Porto está a negociar o empréstimo de Terem Moffi com o Nice.

O avançado nigeriano de 26 anos está perto de ser reforço de inverno dos dragões, segundo apurou o Maisfutebol.

Moffi não joga no Nice desde o final de novembro, estando em litígio com o clube francês, após a contestação dos adeptos à equipa pelos maus resultados. Com o jogador a ter manifestado vontade de rescindir contrato, o Nice vê neste momento a cedência como melhor solução no imediato.

Para a decisão de Moffi em rumar ao Dragão é decisiva a presença de Francesco Farioli. O treinador portista já trabalhou com o avançado nigeriano em 2023/24, no clube francês, tendo então o avançado apontado 11 golos e duas assistências.

Esta época, bem mais turbulenta no clube do sul de França, Moffi apontou apenas três golos em 15 jogos disputados.

O jogador é visto como uma oportunidade de mercado para reforçar o FC Porto, que procura um ponta-de-lança para fazer concorrência a Samu e Deniz Gül desde que Luuk de Jong contraiu uma grave lesão ligamentar que o afasta dos relvados por largos meses.

De recordar que, neste mercado de inverno, o FC Porto já se reforçou com Thiago Silva e Oskar Pietuszewski. Porém, tanto Villas-Boas como Farioli já reconheceram publicamente que a equipa ainda pode ser reforçada, caso existam boas oportunidades no mercado.