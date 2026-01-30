Terem Moffi, o mais recente reforço do FC Porto, mostrou-se «muito orgulhoso» por chegar ao emblema do Dragão.

«Todos conhecem o FC Porto, um clube que luta para ganhar jogos e troféus na Europa e em Portugal. Sei o quão importante isso é para os adeptos, para a família portista, por isso é muito bom estar aqui», admitiu o avançado nigeriano, em declarações aos meios de comunicação dos azuis e brancos.



O jogador de 26 anos deixou elogios a Francesco Farioli e a Pablo Rosario, com quem já tinha trabalho no Nice. «Trabalhámos juntos há dois anos e o míster Francesco Farioli é alguém que gosta de se focar nos pequenos detalhes. Ele foca-se nesses pormenores para te fazer evoluir. Quando saiu, foi para o Ajax e viveu lá uma grande temporada, agora no FC Porto também está a fazer algo extraordinário, por isso tem todo o meu respeito e consideração.»



«Pablo Rosario? É um dos melhores seres humanos que já conheci. Além de uma excelente pessoa, é um grande futebolista e, quando comecei a pensar em vir para aqui, falei logo com ele. Disse-me muitas coisas boas sobre o clube, o grupo e os adeptos. Estou muito entusiasmado para o reencontrar pessoalmente», admitiu.

Moffi reconheceu ainda que «os adeptos têm grandes expectativas» e, por isso, espera «marcar os golos que eles esperam ver» para terminar a época «da melhor forma».



«Sou um jogador que adora ser feliz a jogar futebol. Quando me sinto assim, nada mais me importa, fico ao meu melhor nível. Adoro marcar golos, trabalhar em prol da equipa e ajudar os meus colegas, assim como interagir com os adeptos», disse ainda.

Moffi, recorde-se, chegou ao Dragão por empréstimo do Nice até ao final da temporada, mas o FC porto reservou uma opção de compra no valor de oito milhões de euros.