Terem Moffi não vai continuar no FC Porto. Os dragões anunciaram a saída do internacional nigeriano esta quinta-feira.

O FC Porto optou por não exercer a cláusula de compra de oito milhões de euros junto do Nice.

O avançado de 28 anos chegou aos campeões nacionais no mercado de inverno, tendo participado em 15 jogos e apontado dois golos e uma assistência.

Apesar de ter sido opção regular para Farioli na caminhada para o título de campeão nacional, Moffi não se impôs como titular no eixo do ataque, perdendo lugar para Deniz Gül, que foi a principal opção para colmatar as lesões de Samu e Luuk de Jong.