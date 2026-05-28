FC Porto
Há 40 min
OFICIAL: Terem Moffi deixa o FC Porto
Dragões não acionam cláusula de compra junto do Nice
Terem Moffi não vai continuar no FC Porto. Os dragões anunciaram a saída do internacional nigeriano esta quinta-feira.
O FC Porto optou por não exercer a cláusula de compra de oito milhões de euros junto do Nice.
O avançado de 28 anos chegou aos campeões nacionais no mercado de inverno, tendo participado em 15 jogos e apontado dois golos e uma assistência.
Apesar de ter sido opção regular para Farioli na caminhada para o título de campeão nacional, Moffi não se impôs como titular no eixo do ataque, perdendo lugar para Deniz Gül, que foi a principal opção para colmatar as lesões de Samu e Luuk de Jong.
