O avançado Terem Moffi é reforço do FC Porto!

Os dragões comunicaram, esta sexta-feira, a contratação do nigeriano de 26 anos, que chega à Invicta por empréstimo do Nice, até ao final da temporada.

Os portistas, tal como o Maisfutebol escreveu, ficam com opção de compra de oito milhões de euros, aos quais acrescem 250 mil euros em função do cumprimento de certos objetivos coletivos e individuais. Caso o FC Porto venha a exercer essa cláusula, o Nice terá direito a dez por cento de mais-valias numa futura transferência.

Moffi, que vai usar a camisola 29, é o terceiro reforço do FC Porto neste mercado de inverno, depois de Thiago Silva e Oskar Pietuszewski.

Francesco Farioli, que tem Deniz Gül e Samu no plantel, mas não podia contar com o lesionado Luuk de Jong, reforça as opções de ataque com um velho conhecido. O técnico italiano trabalhou com Moffi em 2023/24, no Nice.

O jogador nigeriano soma três golos em 15 jogos esta época, marcada pelo litígio com o clube francês, após a contestação dos adeptos à equipa pelos maus resultados, no final de novembro.