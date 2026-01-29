Terem Moffi aterrou, durante a tarde desta quinta-feira, em Portugal e prepara-se para assinar pelo FC Porto.

Tal como o Maisfutebol já tinha informado, o avançado nigeriano vai ser emprestado pelo Nice aos azuis e brancos até ao fim da temporada, sendo que o clube português fica com uma opção de compra de oito milhões de euros. Além disso, caso o FC Porto exerça essa cláusula, os franceses têm direito a dez por cento de mais-valia de uma futura transferência.

Recorde-se que Farioli já trabalhou com Terem Moffi quando orientou o Nice, em 2023/24, sendo que na presente temporada o jogador soma três golos em 15 jogos pela equipa principal do Nice.