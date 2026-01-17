Francesco Farioli deixou elogios rasgados tanto a Thiago Silva como a Mateus Mide na véspera de mais um duelo com o V. Guimarães, no início da segunda volta do campeonato. FC Porto e os minhotos jogam pelas 20h30, para a 18.ª jornada da Liga.

Thiago Silva

«Estávamos quase com a certeza de que ia jogar 60, 70 minutos [contra o Benfica]. No Algarve esteve muito bem, positivamente. Jogou muito bem no amigável. Claro que ficámos surpreendidos com a calma com que ele geriu os 90 minutos, num jogo que era muito desafiante física e mentalmente. As suas qualidades, a sua experiência, liderança, ajudam-nos a gerir o jogo. Mas também como ele gere o seu próprio jogo. Nos últimos dias recuperou bem, treinou como deve ser e está pronto para jogar se for preciso, como todos os outros centrais.»

Mateus Mide

«Ele está muito bem. Esteve bem durante um certo período de treinos seguidos connosco, no Algarve. Voltou esta semana e está absolutamente debaixo do nosso radar. Está a ser analisado por todos os departamentos. Claro que estamos a ver jogos dele, monitorizando a sua evolução física, temos um plano para ele a nível físico. É um ponto chave. Ele tem grandes qualidades futebolísticas, mas está numa fase em que a evolução física e o entendimento tático precisa de estar no próximo nível. Tem também um grande compromisso sobre si. Estamos alinhados neste tópico e temos a certeza que vai ter um papel importante na equipa principal no futuro. E no presente nos juniores e equipa B. Estes comentários são para ele, mas também para todos os jovens da formação.»

Vitória na Liga Europa

«Repito isto muitas vezes. Quando somos o treinador de um clube desta dimensão, o desejo que temos é claro - temos de ganhar todas as competições e é isso que estamos a tentar. A Liga Europa é um tópico para dentro de cinco dias. A realidade é que não é mais importante do que o jogo de amanhã. Contra uma equipa que está em boa forma e a criar 38 por cento das chances nas bolas paradas, muito forte em transição. Uma equipa que tem uma incrível fisicalidade. Antes de pensar no que pode acontecer em maio, deixe-me pensar no que pode acontecer a 18 de janeiro em Guimarães.»