A atravessar um momento de luto, Thiago Silva pode atingir os mil jogos como jogador profissional já na quinta-feira, no FC Porto-Estugarda. O treinador dos dragões, Francesco Farioli, destacou essa meta e deixou vários elogios ao experiente central brasileiro.

Mil jogos de Thiago Silva

«A possibilidade de chegar aos mil jogos é incrível, não sei quantos jogadores o conseguiram, mas é algo único. Diz muito da carreira do Thiago, do que ele fez no passado e o que continua a fazer, porque continua a ser um jogador de alto nível. Ele prova isso sempre que entra em campo com a camisola do FC Porto. A oportunidade de atingir essa meta amanhã é fantástica, mas estou certo de que a prioridade dele é ajudar a equipa a seguir em frente.»

«Está a passar um momento pessoal muito difícil, mas é um jogador de elite, um líder incrível, lidera pela voz e ainda mais pelo exemplo. Desde que voltou a estar com a equipa, esteve sempre com a atitude e energia certas. É mais uma razão para competir e ajudar o clube a atingir o que pretende.»