Se depender exclusivamente do FC Porto, Thiago Silva vai seguir de dragão ao peito por mais uma temporada (até junho de 2027), segundo apurou o Maisfutebol.

A SAD azul e branca está pronta para acionar a renovação automática do experiente central, mas ainda aguarda a decisão do próprio jogador, que vai ponderar todos os cenários, com calma, assim que a atual temporada acabar.

O internacional brasileiro está feliz na Invicta, especialmente porque atingiu o objetivo de ser campeão nacional. Entretanto, não definiu ainda qual vai ser o próximo passo na vitoriosa carreira no futebol.

O defesa de 41 anos está a finalizar a licença A de treinador profissional - já adquiriu a licença B no Brasil - e pretende o quanto antes começar o nível UEFA PRO do curso de treinador. Ou seja, está a trabalhar para, no futuro próximo, entrar mesmo na área técnica, assim que pendurar as chuteiras.

Aos 41 anos, Thiago Silva regressou ao FC Porto em janeiro passado, depois de uma segunda passagem pelo Brasil. Desde então, fez 13 jogos oficiais.