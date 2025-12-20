FC Porto: Thiago Silva esperado em Portugal a 2 de janeiro
Reforço brasileiro vai ter curto período de descanso antes de se apresentar ao serviço de Francesco Farioli
Thiago Silva chega a Portugal no segundo dia de 2026 para reforçar o FC Porto, segundo apurou o Maisfutebol.
O defesa-central de 41 anos vai passar a quadra natalícia no seu país para cumprir um curto período de descanso, após o final da época no Brasil, onde representou o Fluminense.
Apesar do descanso, o internacional brasileiro estará durante os próximos dias em contacto com a estrutura dos dragões, segundo apurou o nosso jornal, de modo a apresentar-se na melhor forma possível ao serviço do técnico Francesco Farioli no arranque do novo ano.
O primeiro reforço de inverno portista terminou neste mês de dezembro contrato com o Fluminense, tendo feito 46 jogos e apontado quatro golos em 2025 pelo clube do Rio de Janeiro.
O novo camisola 3 dos dragões assina até ao final da época, com mais uma de opção, e está de regresso aos azuis e brancos, que representou no início de carreira, tendo atuado na equipa B, em 2004.
Thiago Silva chega ao FC Porto com 31 troféus conquistados em toda a carreira, incluindo uma Liga dos Campeões (vencida no Estádio do Dragão), sete Ligas francesas, uma Liga italiana e uma Copa América, ao serviço da Seleção brasileira, pela qual tem 113 internacionalizações, tendo sido capitão.
«Quero dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por esta oportunidade. Estou super motivado, espero poder ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao presidente André Villas-Boas e ao mister Farioli pela oportunidade. Estou muito ansioso de vestir de novo estas cores», disse Thiago Silva no vídeo de apresentação pelo FC Porto, divulgado este sábado, para oficializar o novo reforço.