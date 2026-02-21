O defesa brasileiro Thiago Silva é baixa no FC Porto para o jogo ante o Rio Ave, da 23.ª jornada da Liga portuguesa, confirmou o Maisfutebol, na sequência da informação já avançada esta tarde na imprensa desportiva nacional.

Segundo apurou o nosso jornal, o central de 41 anos que reforçou o FC Porto a meio desta época tem uma pequena inflamação no joelho direito e fica de fora do jogo de domingo (20h30) por precaução e gestão de carga para os próximos jogos.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, realizada ao final da manhã deste sábado, o treinador Francesco Farioli afirmou que Thiago Silva «teve um pequeno problema» nos últimos dias. «Estamos a avaliar e precisamos de ver nas próximas horas como é que vai estar», disse, ainda.

Confirmada agora a ausência dos convocados, Farioli tem apenas dois centrais de raiz disponíveis na equipa principal para o jogo: Jan Bednarek e Dominik Prpic. Isto porque Jakub Kiwior, tal como Farioli também confirmou, ainda não vai a jogo ante a equipa de Vila do Conde, sendo que também há Nehuén Pérez fora das contas, devido a lesão.

Outra opção possível para a posição é Pablo Rosario, que já foi adaptado em jogos anteriores a central. Há, ainda opções como o jovem Gabriel Brás, da equipa B, que depois de convocado para alguns jogos para a Liga Europa, integrou a ficha de jogo no passado domingo, na vitória por 1-0 ante o Nacional, num jogo em que Thiago Silva fez dupla com Bednarek.

Além de Thiago Silva, Kiwior e Nehuén Pérez, são ausências para este jogo Martim Fernandes, Samu e Luuk de Jong.

Desde que reforçou o FC Porto, Thiago Silva fez seis jogos (cinco na Liga e um na Taça de Portugal), tendo sido titular em cinco jogos e suplente apenas num, jogando 457 minutos.