O FC Porto anunciou através das redes sociais a saída de Thiago Silva.

O central brasileiro, recorde-se, tinha assinado apenas contrato por meia temporada, até ao final desta época de 2025/26, muito com a expetativa de conseguir ainda ir ao Mundial 2026.

Apesar de ter estado nos pré-convocados, Thiago Silva não conseguiu convencer Carlo Ancelotti e agora deixa também o FC Porto, não renovando o contrato com o clube portista.

«Em primeiro lugar, quero agradecer todo o carinho, toda a admiração e todo o respeito, que me proporcionaram nestes meses. Foram meses muito interessantes para mim, de crescimento pessoal e profissional», referiu.

«Os adeptos do FC Porto vão ficar na minha história e espero que eu fique na história deles também. Ao olhar para as fotos de campeão, vejo os momentos tão incríveis que passámos. O campeão voltou realmente e a família portista merece.»