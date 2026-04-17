Thiago Silva, central veterano do FC Porto, deixou uma mensagem de ânimo nas redes sociais, após a eliminação dos dragões da Liga Europa. O defesa brasileiro mostrou-se orgulhoso do trabalho dos portistas e pediu apoio para o restante da época.

«É um prazer fazer parte de uma equipa que até numa eliminação nos enche de orgulho. É triste e nós sabemos disso», escreveu Thiago Silva.

«Mas temos de seguir em frente porque a vida continua. Domingo temos outra final e esperamos por todos vocês na nossa casa», acrescentou.

O FC Porto foi eliminado da Liga Europa depois da derrota fora de portas com o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, por 1-0. O jogo ficou marcado pela expulsão precoce de Jan Bednarek, ao minuto 12, depois de uma entrada perigosa sobre Chris Wood.

Os dragões voltam a entrar em campo na receção ao Tondela, este domingo, num jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga.