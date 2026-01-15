De regresso ao FC Porto, mais de duas décadas depois de uma curta e discreta passagem pelos dragões, Thiago Silva estreou-se no Clássico com o Benfica para a Taça da Portugal, ajudando ao triunfo dos portistas por 1-0, que os apura para as meias-finais da Prova Rainha.

Nas redes sociais, o internacional brasileiro marcou o momento com uma publicação em que agradeceu o apoio dos adeptos.

«Que noite portistas, obrigado por me receberem tão bem. Que energia! Que espírito de equipa. Foi tudo muito incrível! Seguimos», escreveu o defesa-central.

Frente ao Benfica, Thiago Silva formou dupla com Jan Bednarek no eixo defensivo do FC Porto, tendo Jakub Kiwior sido desviado para o lado esquerdo da defesa, também pela lesão de Francisco Moura.

Em campo, o experiente defesa, de 41 anos, assinou uma exibição segura, arrancando muitos aplausos das bancadas.