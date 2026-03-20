O FC Porto homenageou Thiago Silva depois de o defesa brasileiro ter atingido a marca simbólica dos 1000 jogos como profissional, alcançada frente ao Estugarda.

No Olival, o internacional brasileiro recebeu uma lembrança alusiva ao momento e não escondeu a emoção por um feito que considerou «inimaginável».

«É algo inimaginável, que jamais pensaria que pudesse acontecer. O meu profissionalismo, a minha dedicação à profissão, o amor pelo que faço faz com que desfrute destes momentos», afirmou, recordando também a mãe, que acompanhou praticamente toda a sua carreira.

«A minha mãe viu praticamente 999 jogos. No jogo 1000 não pôde estar presente, mesmo assim senti muito orgulho e satisfação», acrescentou.

O defesa, de regresso aos dragões, destacou ainda o simbolismo pessoal do momento e apontou já ao futuro, com ambição coletiva.

«Espero que no final da época possamos comemorar títulos, que é o mais importante. Isto vai ficar marcado não apenas na minha história, mas na história do FC Porto», concluiu.