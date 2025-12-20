Thiago Silva está perto de voltar ao FC Porto.

A notícia da abordagem dos dragões foi avançada em Itália, sendo que, neste momento, o defesa-central internacional brasileiro é um sério candidato a reforçar o plantel de Francesco Farioli na reabertura de mercado, segundo apurou o nosso jornal.

Thiago Silva, de 41 anos, terminou neste mês de dezembro contrato com o Fluminense e está decidido a continuar a carreira e a voltar à Europa, com o FC Porto na frente da corrida, que também tem alguns clubes italianos como interessados.

O central brasileiro representou os dragões no início de carreira, tendo feito pouco mais de uma dezena de jogos pela equipa B em 2004/05, antes de ser transferido para o Dínamo de Moscovo.

Na sua carreira, Thiago Silva destacou-se ao serviço de Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, tendo na sua carreira conquistado 31 títulos, entre os quais a Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Liga Francesa (por seis vezes) e Liga Italiana.

Dado o seu papel como líder dentro e fora de campo, o central foi também capitão da seleção do Brasil, tendo registado 113 internacionalizações e sete golos pelo escrete, pelo qual conquistou uma Copa América e uma Taça das Confederações.

Apesar da veterania, neste ano de 2025, o defesa fez 46 jogos pelo Fluminense, tendo apontado quatro golos.

O eixo da defesa é um dos setores que o FC Porto tem como prioritários para reforçar na reabertura do mercado, sobretudo para suprir a ausência de Nehuén Pérez, a recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles, e Thiago Silva é visto como uma solução de baixo risco, com um contrato de curta duração, e capacidade de integração imediata.