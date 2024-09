Tiago Djaló vai ser reforço do FC Porto em cima do fecho do mercado, confirmou o Maisfutebol.

Segundo foi possível saber, o defesa-central de 24 anos chega aos azuis e brancos por empréstimo. Nesta altura ainda decorrem conversas relativamente à possibilidade de a SAD portista incluir uma opção de compra cifrada em 10 milhões de euros.

Este é o segundo negócio entre FC Porto e Juventus neste defeso, depois da ida de Francisco Conceição para o emblema italiano.

Tiago Djaló é internacional jovem português e chegou a ser chamado à seleção principal quando a equipa das quinas era orientada por Fernando Santos.

Na época passada transferiu-se do Lille para a Juventus, mas, afetado por problemas físicos, fez apenas um jogo - o último da Serie A 2023/24 - pela Vecchia Signora.

Formado no Sporting, Tiago Djaló deixou os leões em janeiro de 2019 para rumar ao Milan, onde completou a formação. Em 2019/20 assinou pelos franceses do Lille, tendo feito parte da equipa de se sagrou campeã de França em 2020/21.