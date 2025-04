O FC Porto está a equacionar a saída imediata de Tiago Djaló.

O defesa-central de 25 anos está emprestado pela Juventus até ao final da temporada, mas, segundo apurou o Maisfutebol, a SAD do FC Porto está a ponderar a rescisão do vínculo com o jogador por motivos disciplinares.

Esta segunda-feira foi instaurado um processo disciplinar a Tiago Djaló, tal como aos brasileiros Otávio e William Gomes, além de outro jogador não identificado, na sequência de uma noitada que violou o regulamento interno do clube.

Os referidos jogadores não respeitaram a hora do recolher obrigatório, após terem estado no aniversário do central Otávio, na madrugada de domingo para segunda-feira, num bar da Avenida da Boavista, tendo à saída sido filmados por um adepto.

O caso do internacional português é considerado mais grave, por ser reincidente. Isto porque, entre outros episódios, Djaló já havia sido castigado por ter estado numa discoteca de Madrid dias antes do Nacional-FC Porto, no início de 2025.

O central fez 17 jogos esta época pelo FC Porto, tendo feito dois golos, e não é opção para Martín Anselmi há praticamente dois meses. O último jogo foi o empate frente no Dragão frente ao Vitória de Guimarães (1-1), a 24 de fevereiro, num jogo que ficou marcado pelo lance em que Tiago Djaló evitou fazer falta no lance perto do final que acabou por valer o empate aos vimaranenses.