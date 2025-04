Enquanto o FC Porto avalia se termina prematuramente o empréstimo, Tiago Djaló foi colocado pela administração da SAD portista a treinar à parte, no Olival. Esta terça-feira trabalhou às sete horas da manhã.

É provável que o mesmo volte a acontecer na quarta-feira, enquanto continua a ser ponderado se é possível devolver o jogador de imediato à Juventus (clube que o cedeu por uma temporada ao FC Porto).

Recorde-se que Tiago Djaló foi um dos jogadores que infringiu o regulamento do clube, ao sair de um bar na Avenida da Boavista perto das quatro horas da manhã, onde tinha festejado com o central Otávio.

Por isso já ontem, segunda-feira, não tinha estado no treino do plantel de Martin Anselmi.

Djaló fez-se acompanhar na festa até altas horas por Otávio e William Gomes, mas ao contrário do duo brasileiro, o central português é recorrente: tinha estado numa discoteca de Madrid dias antes do Nacional-FC Porto, no início de 2025.