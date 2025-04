Tiago Djaló voltou a treinar à parte, no Olival, às sete horas da manhã desta quarta-feira, à semelhança do que tinha acontecido no dia anterior.

O central português está cedido por empréstimo da Juventus e esse vínculo pode ser terminado de forma prematura, depois de ter infringido o regulamento do clube, o que lhe valeu a instauração de um processo disciplinar.

Djaló saiu de um bar na Avenida da Boavista perto das quatro da manhã, onde festejou com o central Otávio. A administração da SAD do FC Porto não perdoou, até porque o internacional português é reincidente.

Recorde-se que já que no início de 2025, o defesa também esteve numa discoteca de Madrid, dias antes do Nacional-FC Porto, para a Liga.

Enquanto o fim prematuro da cedência não acontece, o Maisfutebol contactou a Juventus sobre a possibilidade de ter Djaló de volta mais cedo. «Não vamos fazer comentários sobre esse tema», referiu fonte do clube italiano.