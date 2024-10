Tiago Djaló e Otávio estão convocados para o jogo com o Sintrense, mas para já Vítor Bruno não garante a titularidade de algum dos centrais no jogo deste domingo na Reboleira, afirmou o técnico do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

«O Tiago tem-se adaptado bem às ideias, é um jogador muito experimentado, apesar da tenra idade. O Otávio… Aqui ninguém tem carimbos de descartável. São fases. Tentamos potenciar ao máximo os ciclos positivos de um jogador e tentamos resguardá-lo quando não está tão bem», começou por dizer o técnico, detalhando um pouco mais a situação do central brasileiro, que perdeu o lugar como titular e nos últimos jogos não foi sequer convocado.

«O Otávio terá de maturar muito os comportamentos dele, perceber o que o jogo lhe está a pedir, tem feito essa aprendizagem, fico satisfeito com essa recetividade da parte dele para poder crescer. Tem um potencial gigante para ser um grande central a nível europeu. Além disso, no balneário, pela competitividade que confere, obriga sempre os outros a andar a um nível muito alto», acrescentou Vítor Bruno que adiantou ainda ausência de Zaidu: «Está de fora não por motivos de lesão, mas porque passou mal a noite. A vomitar, com diarreia...»

O FC Porto defronta o Sintrense este domingo, no Estádio da Reboleira, a partir das 17 horas. Poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.