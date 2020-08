Tiquinho Soares chegou a Portugal em 2015. O avançado brasileiro do FC Porto está a trabalhar da obtenção da nacionalidade portuguesa e assumiu que veria com bons olhos a possibilidade de representar a Seleção Nacional.

«Não podemos descartar nada. Se acontecer, ficarei muito feliz. Estou há seis anos aqui e muito adaptado. Se 'pintar' a oportunidade não verei problema. Dei entrada no passaporte porque tenho uma filha portuguesa e é bom para o futuro da nossa família estou só à espera que chegue porque atrasou pela pandemia», afirmou em entrevista à ESPN Brasil.

Para Tiquinho, a seleção brasileira seria também um sonho, mas o avançado de 29 anos diz não pensar muito no assunto.«Nunca entraram em contacto comigo sobre isso. Saiu uma vez no jornal que o Tite estava a observar-me, mas sei a quantidade de jogadores que o Brasil tem. Não sou obcecado com isso. Se um dia acontecer, acho que nem vou dormir, mas estou tranquilo com isso.»

Na mesma entrevista, o avançado do FC Porto recordou a transferência do V. Guimarães para os dragões, em janeiro de 2017. «Eu estava a fazer muitos golos e a jogar bem. Havia clubes da China, Turquia e de Portugal também. Mas escolhi o FC Porto, porque o meu empresário, que é o Deco, fez história aqui. Isso facilitou por já conhecer a história do clube. Queria ganhar campeonatos e consegui dois. Foi algo muito bom», referiu, antes de falar sobre rumores mais recentes que o apontaram à Roma e ao futebol chinês. «Foram especulações que surgiram e o meu empresário não me passou isso. Não foi real. Tenho mais um ano de contrato, até ao final de maio de 2021.»

Ao serviço do FC Porto, Tiquinho Soares já assinou 64 golos, 19 deles na última época, na qual foi utilizado em 48 jogos, o máximo da carreira numa só temporada. «Não sou um Cristiano Ronaldo, mas procuro fazer o máximo de golos possível. Vivemos de golos. Tive altos e baixos, mas fico feliz pela minha temporada», disse.

O jogador dos azuis e brancos foi ainda questionado a propósito do investimento do Benfica para a nova época e reconheceu que o rival tem feito um bom trabalho neste defeso. «É normal, eles têm-se reforçado bem. Acredito que o FC Porto também fará isso. Que vença o melhor na próxima temporada e o futebol português agradece. Teremos grandes jogos», concluiu.