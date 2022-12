Embora não esteja a conseguir o seu espaço na equipa principal do FC Porto – motivo pelo qual está emprestado ao Pisa -, Tomás Esteves não poupa elogios a Sérgio Conceição.

«Todos os dias tens de dar 100 por cento, dentro e fora do campo. É um técnico que coloca muito rigor e muita paixão no jogo. É um grande treinador», referiu o lateral direito, em entrevista à Punto Radio.

Tomás Esteves explicou aos jornalistas italianos como foi crescer na formação do FC Porto, clube ao qual está ligado desde 2011: «Desde pequeno que fui ensinado a jogar para vencer, praticar um futebol ofensivo. É uma das equipas mais fortes da Europa e do mundo.»

Sobre a experiência na Serie B italiana, Tomás disse ter encontrado um «futebol belo e mais tático». «O Championship é mais físico, e jogas de três em três dias. Aqui joga-se mais com a cabeça», sustenta o lateral, que anteriormente esteve cedido ao Reading.

O jogador português falou depois do Mundial, e foi questionado sobre a dúvida em torno da autoria do primeiro golo da Seleção frente ao Uruguai.

«A FIFA já disse que o golo é do Bruno, pois a bola tem um sensor. Mas eu gostava mais que fosse do Cristiano», respondeu Tomás Esteves, que foi depois questionado sobre a importância de Ronaldo em Portugal.

«É o maior exemplo de Portugal. Todos os portugueses seguem Ronaldo como um Deus», referiu.

Questionado sobre as possibilidades da Seleção no Campeonato do Mundo, Tomás Esteves incluiu a equipa de Fernando Santos no lote de favoritos: «Espero que vença o Mundial, mas é difícil, com tantas seleções fortes, como França, Brasil, Argentina e Espanha. É pensar jogo a jogo, que podem chegar longe.»