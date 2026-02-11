FC Porto negoceia empréstimo de Tomás Pérez
Médio argentino treinou esta quarta-feira, mas está de saída para o Atlético Mineiro
Tomás Pérez está muito perto de trocar o FC Porto pelo Atlético Mineiro.
Os dragões negoceiam neste momento o empréstimo até dezembro com o clube brasileiro, que ficará com uma cláusula de opção de compra no valor de seis milhões de euros, por 80 por cento do passe.
Segundo apurou o Maisfutebol, o médio argentino treinou esta quarta-feira, no centro de estágios Jorge Costa, no Olival, mas o negócio está avançado.
Tomás Pérez, de 20 anos, chegou há um ano ao FC Porto, contratado ao Newell's Old Boys, como reforço para o técnico Martín Anselmi, porém, não faz parte das opções de Francesco Farioli, que esta temporada não lhe deu qualquer minuto na equipa principal.
O médio internacional jovem pela Argentina, que recentemente foi finalista do Mundial de sub-20, fez apenas cinco jogos pela equipa B na presente temporada.
Com contrato até junho de 2029 com os azuis e brancos, Tomás Pérez procura minutos e, nesse sentido, está recetivo à mudança para o clube que disputa a Serie A do Brasileirão.