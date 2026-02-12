Tomás Pérez já não treinou esta quinta-feira com o plantel do FC Porto, tendo viajado para o Brasil, onde vai, como o Maisfutebol adiantou, assinar contrato com o At. Mineiro.

O internacional sub-20 argentino deixou Portugal com acordo fechado, preparando«-se agora para fazer exames médicos, antes de assinar com o clube onde também joga o ex-portista Hulk.

Tomás Pérez vai ser emprestado pelo FC Porto até final do ano, ficando o At. Mineiro com uma opção de compra fixada em 5,5 milhões de euros, por 80 por cento do passe.

Tomás Pérez, de 20 anos, chegou há um ano ao FC Porto, contratado ao Newell's Old Boys, ainda na época do treinador Martín Anselmi. Esta época não fez parte das opções de Farioli e mesmo na equipa B apenas somou cinco jogos, pelo que sai agora para somar mais minutos.