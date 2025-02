Tomás Pérez é reforço do FC Porto!

O dragões pagaram três milhões de euros ao Newell's Old Boys para garantir a contratação do médio de 19 anos. A este montante, acrescem 750 mil euros em função do cumprimento de certos objetivos e o emblema argentino ainda fica com 20 por cento das mais valias de uma potencial futura transferência, bem como assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros.

O FC Porto também não terá encargos com serviços de intermediação neste negócio.

Pérez, que vai usar o número 25, assinou um contrato válido até 2029 e ficou com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

No último ano, o médio realizou 18 jogos (um golo) ao serviço do Newell's Old Boys.