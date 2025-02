Segundo reforço de inverno do FC Porto, depois de William Gomes, Tomás Pérez confessou que chegar aos dragões «é um passo muito grande» na carreira.

«É uma sensação muito boa, um sonho para mim estar num clube tão grande. É um passo muito grande para a minha carreira e quero cumprir as expectativas. Sei que é um clube com uma história muito grande e rica, com muitos títulos, e também sei que passaram por aqui muitos argentinos. Pesquisei muito quando tive a possibilidade de vir, isso chamou-me a atenção», começou por dizer o médio argentino aos meios de comunicação dos dragões.

O jogador de 19 anos, que vem do Newell's Old Boys, salientou ainda a importância de ter compatriotas no plantel.

«Passou por este clube o Lucho González, agora estão cá o Alan Varela, o Nehuén Pérez e também a equipa técnica. Conheço-os da Argentina. Vão ajudar-me, será mais fácil por causa do idioma. É muito bom chegar e ver que há conterrâneos aqui, foi uma motivação extra para vir», admitiu Pérez, que procurou saber mais sobre Martín Anselmi.

«Conheço o treinador, falei com pessoas muito próximas e disseram-me muito bem dele, por isso estou ansioso por que me oriente», confessou.

O argentino descreveu-se como «um médio defensivo, mas que pode jogar em várias posições, seja na defesa, no centro ou num papel mais ofensivo».

«É um clube muito grande, exige muito por toda a história que tem, de títulos e de jogadores que passaram por aqui, e estou preparado para cumprir o meu papel. Estou muito motivado para subir ao relvado do Estádio do Dragão e defender as cores do FC Porto. Sei que os adeptos são muito apaixonados, gosto muito disso», afirmou ainda.

«Espero encontrar boas pessoas, sobretudo, que me ajudem na adaptação. Eu acho que vai ser assim. Em termos de futebol, já os vi muito e conheço a maioria. Vejo-os na televisão e sei o talento que todos têm», rematou.

Pérez custou três milhões de euros ao FC Porto, num negócio ao qual podem acrescer 750 mil euros em função de objetivos. O Newell's Old Boys fica com 20 por cento das mais valias de uma potencial futura transferência.

O contrato é válido até 2029 e a cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros.