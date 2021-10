*por Carlos Eduardo Esteves

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na sala de imprensa após o Tondela-FC Porto que os dragões venceram por 3-1:

«Estávamos alertados para a forma como o Salvador Agra cobra as faltas. A bola vai muito chegada à baliza e o nosso movimento na nossa linha zonal não foi muito correto. Isso não nos abalou. Assumimos o jogo com tranquilidade. Fomos à procura de, primeiro empatar o jogo e, depois, ganhá-lo. Ganhámos o jogo com competência. Os jogadores estão de parabéns pela tranquilidade e qualidade que demonstraram na posse e na circulação de bola. O Tondela mudou um pouco e baixou as linhas. Eu vi os últimos jogos e tiveram uma pressão mais alta. É normal: tentou ajustar-se à equipa que é teoricamente mais forte. Competia-nos resolver os problemas que nos iam aparecendo e acho que fizemos bem.

Disse algo a Taremi depois do jogo Milan? E depois deste?

Ainda não estive com ele, mas não tenho de dizer nada. Ele tem de fazer as tarefas que lhe são atribuídas. Ele contra o Milan fez quatro remates e nao marcou, hoje fez quatro e marcou 3. Ele está lá para isso.

As alterações que fez relativamente ao jogo europeu. O que decidiu mudar, tendo em conta o jogo de hoje... O que aconteceu?

«Não aconteceu nada. Entrámos com 11. Tenho um plantel que me dá totais garantias de poder utilizar. Na antevisão que fiz ao jogo, tirei o Mbemba, entrou o Marcano e no setor intermédio, foi o Sérgio pelo Vitinha. Há pormenores que são públicos porque o Mbemba teve um problema na seleção e veio algo debilitado e sem treinar praticamente e achei que deveria jogar contra o Milan. E o Sérgio Oliveira que fez um excelente jogo e hoje entrou muito bem. Tenho os médios do meio campo com muita qualidade e posso escolher de acordo com o adversário. Achei que o Marcano, tendo o Zaidu como lateral esquerdo, dava-nos algo mais na saída de bola. E o Vitinha, com a qualidade de passe que tem, a forma como joga, achei que era importante para este jogo, estando numa linha diferente da do Matheus. As coisas são pensadas, trabalhamos a estratégia para o jogo e, depois, independentemente dos jogadores que entrarem, eles tentam fazer o melhor. Foi o que aconteceu hoje.»