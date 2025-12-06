Cristiano Bacci, na antevisão da receção ao FC Porto, reconhece que os atuais líderes do campeonato entrarão em campo «na máxima força» e que o favoritismo está do lado deles. Ainda assim, o treinador do Tondela dá pouca importância a esse pormenor e vinca o foco na própria equipa, num jogo que começa às 20h30.

Preparação para o encontro

«Posso dizer que o grupo está focado, a treinar forte e bem. Esta semana continuámos a trabalhar os pormenores táticos e técnicos, mas a ideia é sempre dar mais confiança a uma equipa que precisa. Temos muitos jogadores com qualidade, mas também com poucos jogos na Liga e, por isso, a ideia é trabalhar sempre nesse sentido, jogo após jogo.»

Impacto da vitória no último jogo

«As vitórias levam à confiança, mas é preciso ter os pezinhos no chão para continuar a trabalhar e a melhorar, apesar de o adversário.»

Favoritismo do FC Porto

«As estatísticas são importantes, mas só existe uma bola, o mesmo campo e jogam 11 contra 11. Não é com números que vamos ganhar ou perder. No último jogo entrámos no campo com uma entrega forte que nos ajudou a levar os três pontos para casa. A ideia é continuar assim, apesar de o adversário ser o FC Porto.»

Mesma postura independentemente do adversário

«Nós vamos ter a mesma postura contra todas as equipas, não vamos mudar por ser o FC Porto, o Benfica ou outra equipa. Temos as nossas ideias.»