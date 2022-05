Sérgio Conceição, treinador do FC Porto falou sobre a importância de Otávio após a conquista da Taça de Portugal, mas fez questão de elogiar todo o grupo.

«O Otávio é sempre um jogador importante. É o jogador que me conhece há mais tempo e tem capacidade de perceber o que o jogo pede. Já houve muitas conversas entre mim e o Otávio. Mas hoje quero destacar todo o grupo de trabalho. Os que entraram lá dentro só são tão competitivos porque têm colegas que não têm tantos minutos e que os obrigam a ser competitivos.»

[volta a erguer a Taça no Jamor, agora como treinador]

«São momentos de enorme felicidade. Naquela altura era jogador, agora como treinador, foi o concluir de uma época fantastica. Foi a cereja no topo do bolo. Os jogadores mereciam pelo percurso de todo o ano. E nesta Taça em particular, tvemos sempre um sorteio complicado, mas fomos dando conta do recado e estamos muito felizes por conquistar esta Taça.»