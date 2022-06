O Cádiz garantiu a permanência na Liga espanhola, terminando a prova na 17.ª posição da tabela classificativa, e está a analisar o mercado de transferências para a contratação de reforços.

Neste domingo, em entrevista ao Diario de Cadiz, o diretor desportivo do clube foi confrontado com o nome de Toni Martínez e não escondeu o interesse no avançado do FC Porto.

«Toni Martínez? É mais uma opção, vimos muitos avançados. É um bom jogador, um dos muitos que vimos», salientou Jorge Cordero.

O avançado espanhol de 24 anos cumpriu a segunda temporada no FC Porto, disputando 37 jogos no longo da época, sobretudo como suplente utilizado (26 jogos a partir do banco). Marcou sete golos.