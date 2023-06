De férias em Espanha, Toni Martínez aproveitou para fazer um «balanço muito positivo» da passagem pelo FC Porto, onde já cumpriu três épocas e encontrou a «estabilidade» que procurava.

«O melhor que me aconteceu foi assentar em Portugal, porque era algo que precisávamos. A tranquilidade é a chave: começar a pré-época e ficares nesse lugar. No mundo do futebol nunca se sabe, porque passam-se coisas... Quando estava no Valência, o West Ham pagou a minha cláusula e tive de sair. Mas agora, mesmo com as coisas que se falam, depois da renovação de contrato, quase que estou tranquilo, porque assinei um contrato, renovei e oxalá seja para muitos anos», disse o avançado do FC Porto, em entrevista à rádio Cadena Cope.

Toni Martínez vincou a importância do novo contrato, oficializado em abril e que o deixou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

«Nunca se sabe o que pode acontecer, mas ter uma ligação ao clube até 2027, uma cláusula de rescisão muito alta e, sobretudo, sinto-me muito querido por todas as pessoas no clube, principalmente ao treinador [Sérgio Conceição], a quem também tenho de estar agradecido. Deu-me a oportunidade de ir ao clube e deu-me a oportunidade de renovar o contrato com o clube, que era a minha intenção desde o início», frisou.

O jogador de 25 anos teceu ainda rasgados elogios ao FC Porto. «Entrámos de forma direta na Liga dos Campeões. É uma das vantagens de jogar num grande clube. Para mim, é um dos maiores do mundo. Não o digo porque estou ali, mas porque vejo o clube todos os dias por dentro. No fundo é isto: ganhar títulos, jogar num grande mundial e o prémio é jogar a Champions quase todos os anos.»

O futebolista dos azuis e brancos acredita que pode chegar à seleção principal de Espanha, mas considera que tem de ser «paciente», embora reconheça que está «no cenário perfeito» e precisa apenas de «jogar e ser importante».

Quanto ao campeonato português, Toni Martínez destacou a competitividade.

«Tento explicar às pessoas que só conhecem quatro ou cinco equipas da liga portuguesa, como é normal. É um futebol muito parecido com Espanha, tem equipas muito fortes, como o Benfica e o Sporting, disputamos sempre a liga entre os três. É uma liga super competitiva, estádios muito complicados e, sobretudo, todos os que jogam contra equipas grandes querem mostrar-se e são muito aguerridos. Custa-nos vencer», finalizou.

Toni Martínez marcou 13 golos e deu seis assistências em 50 jogos esta temporada pelo FC Porto.