Toni Martínez deixou esta segunda-feira rasgados elogios ao método de trabalho de Vítor Bruno, assim como ao ambiente vivido no plantel azul e branco.

Em declarações à margem do estágio de pré-época que o FC Porto está a realizar na Áustria, o avançado espanhol abordou ainda as expetativas de todo o grupo para as competições europeias (Liga Europa) e para o campeonato.

«Tem havido uma dinâmica diferente com Vítor Bruno, uma dinâmica muito boa e um ambiente espetacular. É um excelente profissional e louco pelo trabalho. Há que trabalhar desde o primeiro dia para ir atrás de todos os títulos esta temporada. No FC Porto o objetivo principal é sempre ganhar o campeonato, mas queremos claro que queremos conquistar tudo», afirmou.

Recordar que Toni Martínez foi um dos proscritos de Sérgio Conceição na fase final da última época, juntamente com Iván Jaime, André Franco e Jorge Sánchez.

«Nós queríamos jogar a Liga dos Campeões mas não é possível, vamos à Liga Europa com tudo para ganhar. Aqui é para ganhar sempre, vamos com tudo e vamos tentar conseguir todos os títulos possíveis. Nesta fase de pré-época há que unir a equipa e seguir as ordens do mister», acrescentou Toni Martínez.

Na última temporada, Toni Martínez fez quatro golos em 25 jogos pela equipa principal dos azuis e brancos, na altura às ordens de Sérgio Conceição.