Toni Martínez deixa um agradecimento especial ao FC Porto pela importância que teve no seu crescimento, mas garante que a mudança para o Alavés era um desejo que acabou por se concretizar.

Na estreia oficial pelo emblema espanhol, o avançado apontou o golo que garantiu a vitória por 2-1 frente à Real Sociedad.

«Agradeço ao FC Porto, foi muito importante para o meu crescimento e lá formei uma família. Ainda assim, tinha muita vontade de sair de lá e quero também agradecer ao Alavés. Desde o primeiro momento que me senti em casa, era o meu desejo e o destino perfeito para mim», começou por referir.

«O grupo aqui no Alavés é impressionante, toda a gente está focada até nos mais pequenos detalhes e até me perguntaram se já tinha um apartamento para viver e outras coisas do género. Nunca tinha visto nada parecido, senti que já conhecia os jogadores há muito tempo, mesmo sem ter treinado com eles», acrescentou o avançado espanhol.

Em declarações ao jornal «AS», Toni Martínez abordou o golo na estreia pelo Alavés e contou ainda um episódio curioso que viveu com Carlos Vicente, avançado que participou no lance decisivo do encontro.

«Pode parecer uma anedota, mas estava à mesa a conversar com o Carlos Vicente e ele disse-me que gostava muito de cruzar. A brincar, eu disse-lhe para ele me meter a bola ao primeiro poste. Durante os festejos ele veio ter comigo e lembrou-me desta conversa», admitiu o jogador.