Toni Martínez sente que foi uma peça importante na «dobradinha» do FC Porto, mas assume que quer jogar mais. O avançado espanhol sente-se feliz com a influência que assumiu muitas vezes a partir do banco, mas diz que é mais do que isso, e lança números para o demonstrar.

«Penso que sou o avançado que precisa de menos minutos para marcar. Claro que gostaria de jogar mais, ter mais protagonismo. Penso que fui muito importante em momentos decisivos da época, tanto na Liga, como na Taça, como nas provas europeias. Marquei um golo ao Sporting que nos colocou na final da Taça, fiz um «bis» à Lazio na Liga Europa, naquela que considero a melhor noite da minha carreira… É certo que não tive todos os minutos que gostaria, mas seria injusto não fazer um balanço positivo a nível individual», afirma, em entrevista à Marca.

«Estou sempre pronto para o que seja preciso. A circunstância de sair do banco e marcar golos importantes gerou uma grande expectativa cada vez que entro em campo. Sei que posso dar bastante nesses minutos finais, mas sei que sou muito mais do que isso. A prova é que fiz sete jogos a titular e marquei seis golos», acrescenta.

Questionado sobre o futuro, Toni Martínez reforça o desejo de ter mais minutos, até porque pensa no Mundial.

«O FC Porto é um clube grande e trabalho para ser um jogador importante. Sou competitivo e gostaria de jogar mais, ser protagonista, como mostrei que posso ser desde que cheguei à equipa», reitera.

Questionado sobre Sérgio Conceição, o avançado diz que «o mister é alguém muito especial». «Precisavas trabalhar com ele, pelo menos uma vez na vida, para saber onde está o teu limite. É viver no limite e treinar no limite, diariamente. Trabalha a um nível que não sabias que podias chegar, e a autoexigência aumenta. É um dos culpados pelo regresso do FC Porto aos títulos, após alguns anos difíceis», responde.

Luis Díaz saiu para o Liverpool a meio da época, mas Toni Martínez é da opinião de que o colombiano, mesmo assim, foi o melhor jogador do campeonato.

«Nunca vi nada assim. Quando cheguei ao clube não era tão protagonista, mas via-se que podia explodir a qualquer momento, pela forma e pela alegria com que joga. Parece que não há limite para ele. Não é normal alguém adaptar-se tão rapidamente a um clube de nível mundial, como o Liverpool, sem falar o idioma», destaca.

Pepe é descrito como «incrível», sobretudo «pela ambição com que vive o futebol com a sua idade». «Venceu a Liga dos Campeões três vezes e deviam ver a alegria com que festejou a conquista da Taça de Portugal. “Ganhar é muito bom”, repete-nos. É o nosso capitão e um exemplo a seguir. Outros estariam acomodados, mas ele é o primeiro a chegar para o treino. Tem sempre uma mensagem positiva, mas se tiver de ser duro, também é», explica Toni Martínez, que deixou também elogios ao benfiquista Darwin Núñez.

«É um craque. Parece que vai sair. Parece-me um grande avançado e um bom rapaz, daquilo que falei com ele. Fez a melhor época da carreira e desejo-lhe o melhor, desde que não seja no Benfica», refere.