Toni Martínez foi a grande novidade no onze inicial do FC Porto e surpreendeu ao apontar um bis diante da Lazio. João Mário, que até fez as duas assistências, já tinha previsto os golos do espanhol e, por isso, não ficou admirado.

«Já lhe tinha dito à tarde que ia marcar dois golos. Aconteceu mesmo e estou muito feliz por ele», disse o lateral dos dragões no final da partida.

Toni Martínez não deixou João Mário ficar mal e confirmou a veracidade da história. «É verdade. Depois da palestra, quando soubemos a equipa ele veio até mim: ‘Hoje vais fazer dois golos, é o teu dia’. Quando fez a segunda assistência disse-me: ‘Disse que ias marcar, mas não disse que ia dar as duas assistências’. Isto mostra quem é o João, a fome que ele tem e que demonstra em todos os jogos.»

