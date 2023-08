O Al Nassr vai voltar à carga por Otávio: segundo foi possível saber, o clube saudita informou o FC Porto que vai apresentar uma oferta no valor de 60 milhões de euros, que corresponde precisamente ao custo cláusula de rescisão.

Os árabes têm previsto apresentar uma proposta de pagamento em três tranches, pelo que na verdade não vão exercer a cláusula.

Nesta altura, o Al Nassr está a preparar a referida proposta, ultimando todos os pormenores para encaminhar a oferta para a SAD portista, esperando que a mesma possa convencer Pinto da Costa a abrir mão do internacional português.

Simultaneamente, o clube de Cristiano Ronaldo e Luís Castro oferece a Otávio um contrato de três temporadas, com uma salário anual líquido de 13 milhões de euros por cada ano. O que na verdade triplica o salário do jogador em relação ao que recebe no FC Porto.

Otávio, recorde-se, tem um ordenado anual, já com bónus incluídos, de quatro milhões de euros por ano: um valor muito alto e que o transforma, aliás, num dos jogadores mais bem pagos do campeonato português.