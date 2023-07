Apesar de estar muito perto de um acordo com o FC Porto para transferir Alan Varela, o Boca Juniors ainda continua a contar com o jogador. Nesse sentido, o médio foi convocado para o próximo jogo do recém-campeão argentino.

Varela integra a lista de jogadores chamados por Jorge Almirón para defrontar o Barracas Central em jogo da Taça da Argentina, agendado para quinta-feira pelas 19 horas locais (madrugada de sexta-feira em Portugal).