O Boca Juniors rejeitou uma proposta do FC Porto para contratar Alan Varela.

Os dragões ofereceram oito milhões de euros por 90 por cento do passe do médio-defensivo, porém, segundo apurou o Maisfutebol, o clube de Buenos Aires, que tem o antigo craque Juan Román Riquelme como vice-presidente responsável pela área do futebol, não está convencido com esta primeira oferta formal.

O Boca Juniors pretende subir a parada para valores mais próximos dos 13,5 milhões de euros da cláusula de rescisão do jogador de 22 anos.

Varela, que renovou em agosto do ano passado, tem contrato até dezembro de 2026 e é titular absoluto do Boca Juniors, que, além do campeonato argentino, está nos oitavos de final da Taça Libertadores.

Do lado do FC Porto, o médio é um alvo prioritário para colmatar a saída de Mateus Uribe, pelo que nos próximos dias, ao que tudo indica, será apresentada uma nova proposta para a contratação do médio argentino.