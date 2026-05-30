Com a chegada de André Silva presa apenas por detalhes, num negócio a custo zero, o FC Porto ainda trabalha para fechar a contratação de mais um ponta de lança.

Na cabeça da estrutura e da equipa técnica dos dragões, a ideia passa por trazer um jovem jogador para fazer, aos poucos, a transição entre a equipa A e a B.

Neste momento, há uma lista com três nomes bem referenciados para o ataque. Segundo apurou o Maisfutebol, o checo Radek Siler, do Podbrezová, da Eslováquia, é uma das alternativas que mais agradam.

Siler, de 21 anos, chegou ao futebol eslovaco na recém-finalizada temporada, tendo feito 14 golos e quatro assistências em 32 jogos oficiais.

O FC Porto, recorde-se, não vai contar com Luuk de Jong e Terem Moffi para a próxima temporada. Em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho direito, Samu tem previsão para voltar a jogar entre setembro e outubro.