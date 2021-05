Quando se fala de Portugal em Nápoles, há um nome que surge de imediato no imaginário dos adeptos do clube: Luís Vidigal.

O antigo médio representou o clube durante quatro épocas, fez quase uma centena de jogos e deixou muito boa impressão na cidade a sul da capital italiana.

Por isso mesmo, ao terem surgido notícias de que Sérgio Conceição está perto de se tornar no novo jogador do clube, o jornal Napoli Today quis ouvir a opinião de Vidigal sobre o ainda treinador do FC Porto, que elogiou bastante o técnico.

«Conceição tem muito boa escola como treinador. Ele conhece o futebol e é um estratega. Acredito que está pronto para o Nápoles e para ter sucesso no clube, com um belo plantel. Tenho a certeza de com Conceição, o Nápoles vai poder lutar pelo primeiro lugar e será protagonista na Liga Europa», começou por dizer o antigo internacional português.

E será que Vidigal poderá seguir com o compatriota para o Nápoles? A porta não fica fechada…

«Ao Nápoles, eu direi sempre que sim. Ponto final. Mas agora estamos a falar do treinador e o que posso dizer de Conceição é que ele tem um enorme desejo e poderá ser uma aquisição de qualidade que fará o clube crescer», defende.