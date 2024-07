David Carmo não vai ser reforço do Olympiakos.

Embora o clube grego nunca tenha conseguido apresentar uma proposta que satisfizesse as pretensões do FC Porto, o central decidiu que quer ficar no Dragão e por isso mesmo informou os dirigentes de Atenas de que a sua decisão passa por não sair.

A informação foi avançada na Grécia e confirmada pelo Maisfutebol. Com todas as alterações no FC Porto, David Carmo sente que é um novo clube após as saídas da direção e de Sérgio Conceição, gostou do início da pré-temporada que está a fazer e decidiu permanecer, para lutar por um lugar entre os eleitos de Víto Bruno.

Isto que dizer que vai ficar no FC Porto para lá do fecho do mercado? Quase de certeza que a resposta é sim. E diz-se «quase de certeza» porque, enquanto o período de transferências estiver aberto, há sempre a possibilidade de surgir uma proposta irrecusável.

Para já, porém, não houve nada nesse sentido, nem há sinais de que possa haver. David Carmo está decidido a ficar no FC Porto, e só pensa nisso.