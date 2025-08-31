Jakub Kiwior já está no Porto, para fazer exames médicos e assinar contrato com o FC Porto.

Depois de acertados todos os detalhes da transferência com o Arsenal, o central polaco pôde por fim fazer viagem para a Cidade Invicta, de forma a completar todos os trâmites para finalizar o negócio.

Kiwior, recorde-se, chega do Arsenal, por empréstimo com obrigação de compra, como o Maisfutebol já noticiou. A SAD portista paga para já dois milhões de euros pela taxa de empréstimo, enquanto a cláusula de compra obrigatória fica fixada em 17 milhões de euros, mais bónus por objetivos.

Além destes valores, o FC Porto acordou com o clube londrino o pagamento de uma verba a rondar os cinco milhões de euros, consoante o defesa de 25 anos atinja determinados objetivos.

Kiwior tem 35 internacionalizações pela Polónia e nas últimas três épocas representou os londrinos (68 jogos e três golos), que o contrataram por 19,5 milhões de euros ao Spezia, em 2022/23.

RELACIONADOS
Farioli e o mercado: «Amanhã tomo um café com Villas-Boas e falamos»
Farioli: «Mora está cá, fez um jogo muito maduro e estou muito feliz»
FC Porto: Gabri Veiga fora do Clássico devido lombalgia aguda