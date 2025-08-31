FC Porto: Kiwior já está no Porto para finalizar transferência
Central polaco vai ser reforço para Farioli e chega do Arsenal
Jakub Kiwior já está no Porto, para fazer exames médicos e assinar contrato com o FC Porto.
Depois de acertados todos os detalhes da transferência com o Arsenal, o central polaco pôde por fim fazer viagem para a Cidade Invicta, de forma a completar todos os trâmites para finalizar o negócio.
Kiwior, recorde-se, chega do Arsenal, por empréstimo com obrigação de compra, como o Maisfutebol já noticiou. A SAD portista paga para já dois milhões de euros pela taxa de empréstimo, enquanto a cláusula de compra obrigatória fica fixada em 17 milhões de euros, mais bónus por objetivos.
Além destes valores, o FC Porto acordou com o clube londrino o pagamento de uma verba a rondar os cinco milhões de euros, consoante o defesa de 25 anos atinja determinados objetivos.
Kiwior tem 35 internacionalizações pela Polónia e nas últimas três épocas representou os londrinos (68 jogos e três golos), que o contrataram por 19,5 milhões de euros ao Spezia, em 2022/23.