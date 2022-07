Agustín Marchesín está a caminho do Almería.

O guarda-redes vai ser emprestado ao clube espanhol, com opção de compra. Nesta altura as partes acertam os últimos detalhes, devendo a opção de compra rondar o milhão de euros.

Marchesín vai desta forma continuar a jogar no futebol europeu, desta feita na Liga Espanhola, depois de três épocas no FC Porto, na última das quais foi suplente de Diogo Costa: realizou apenas nove jogos.

O internacional argentino de 34 anos tinha a intenção de sair do FC Porto neste mercado, de forma a jogar mais assiduamente para ser opção para a seleção no Mundial do Qatar. Nesse sentido, teve abordagens do Botafogo, de Luís Castro, e também do México e da Turquia, porém, o Almería foi a solução preferida pelo FC Porto para definir o futuro imediato do guarda-redes.