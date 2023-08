Otávio passou esta manhã pelo Olival, mas não para treinar: o internacional português esteve no Centro de Treinos para se despedir dos companheiros, segundo avançou o Record e também confirmou o Maisfutebol.

O médio emocionou-se durante a despedida, ele que passou dez anos ligado ao clube, embora em dois deles emprestado ao V. Guimarães. O FC Porto tornou-se o clube dele e foi na cidade do Porto que nasceram os filhos.

Ora nesse sentido, Otávio já não foi convocado por Sérgio Conceição e não vai ser opção no jogo deste domingo, no Estádio do Dragão, frente ao Farense. O brasileiro está só à espera que se feche o negócio com o Al Nassr para viajar para Riade.

Como o Maisfutebol adiantou este sábado, o FC Porto aceitou a proposta do Al Nassr de contratar Otávio por 60 milhões de euros, divididos em três tranches. Nesta fase, os dois clubes só acertam detalhes relativos ao timings da liquidação dessas prestações e às garantias bancárias, obrigatórias em qualquer negócio faseado em vários pagamentos.

Otávio vai assinar por três temporadas e triplicar o salário, passando a receber 13 milhões de euros por ano.

Recorde-se que o internacional português já tinha sido a maior renovação da história do FC Porto, ficando a ganhar cerca de quatro milhões de euros por ano (com bónus incluídos), e agora torna-se também a maior venda de sempre do clube.