O FC Porto está decidido a avançar com uma proposta de renovação para Iván Marcano, inicialmente por mais uma temporada (até junho de 2026), mas, segundo apurou o Maisfutebol, o central espanhol ainda não tomou uma decisão sobre o próximo passo na carreira.

Perto do fim do contrato, o experiente defensor já tomou conhecimento do desejo da estrutura e também da equipa da técnica do dragões. Entretanto, avisou que qualquer resposta vai ser dada somente depois do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

O nosso jornal sabe que todos os cenários estão em cima da mesa de Marcano este momento: renovar contrato, trocar de clube ou até mesmo pendurar as chuteiras. Quer resolver tudo com calma. Conta, inclusive, com a compreensão do presidente André Villas-Boas para tal.

Titular no empate 0-0 com o Palmeiras, Iván Marcano está a cumprir a sua segunda passagem pelo FC Porto. Foram quatro temporadas na primeira passagem e, agora, mais seis temporadas - entre elas, houve uma passagem rápida pela Itália, onde representou a Roma.