Na sequência da oficialização do protocolo entre o FC Porto e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para a construção do novo Centro de Alto Rendimento no Olival, André Villas-Boas abordou inúmeros temas, entre os quais a contratação do médio Gabri Veiga.

Ao princípio da tarde desta quinta-feira, em declarações aos jornalistas, o presidente dos dragões corroborou a informação avançada pelo Maisfutebol.

«Estamos cada vez mais próximos do acordo total. Gostávamos de contar com o Gabri Veiga no Mundial de Clubes. Ou seja, queremos fazer uso desta janela de transferências especial, entre 1 e 10 de junho.»

«O jogador ainda é do Al Ahli, emblema com o qual guardamos excelentes relações. Estamos a negociar. Não queremos entrar em loucuras. É um grande talento jovem, europeu e com raízes próximas, uma vez que cresceu no Celta de Vigo.»

«Temos autorização do Al Ahli para conversar com o jogador, que expressou a sua vontade. O jogador abdica de mais de 90 por cento do salário para jogar pelo FC Porto. Tudo isto é louvável», explicou.

Encerrada a segunda época pelo Al Ahli – num total de 66 jogos, 12 golos e dez assistências – Gabri Veiga, espanhol de 23 anos, ambiciona o regresso à Europa, com a Champions da Ásia no currículo.

Quanto a André Villas-Boas, o presidente do FC Porto comentou o desenrolar de 2024/25, em particular o terceiro lugar na Liga.

«Gera uma mágoa enorme. Ainda assim, fomos um clube vencedor em várias esferas, como nas modalidades e no futebol feminino. Em todos estes passos, penso na recuperação do FC Porto. Para vencer há que investir. Estamos a trabalhar num mercado complicado. Espero um futuro de conquistas, num novo ciclo», rematou.