Galeno igualou o compatriota Éder Militão no segundo lugar das vendas mais caras de sempre do FC Porto, com a transferência para os sauditas do Al-Ahli por 50 milhões de euros fixos.

A tabela de encaixes com transações de passes de futebolistas comunicados pelos ‘azuis e brancos’ à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) é encabeçada pelo médio internacional português Otávio, que rumou em agosto de 2023 aos sauditas do Al Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo, pelos 60 milhões de euros da cláusula de rescisão.

De fora do pódio passaram a estar a partir de hoje o extremo Luis Díaz e o médio James Rodríguez, após cada colombiano ter custado imediatamente 45 ME ao Liverpool e aos franceses do Mónaco em 2022 e 2013, respetivamente, sendo que o acordo alcançado com os ingleses prevê 15 ME em variáveis, dos quais cinco ME já foram cumpridos.

Cinco das dez vendas mais caras do clube aconteceram nesta década, outras cinco na década de 2010, com alguns nomes de boa memória para o clube portista. Veja a GALERIA, acima, com os dez negócios.