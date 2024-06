De saída do Betis para ser jogador livre, Juan Miranda já tem conhecimento do interesse do FC Porto e, segundo apurou o Maisfutebol, vê com bons olhos o desafio de jogar no futebol português.

Apesar da sondagem, os dragões ainda não fizeram qualquer oferta oficial pelo lateral-esquerdo espanhol, que tem em mãos uma proposta de renovação do emblema de Sevilla - em princípio, vai recusar por não querer permanecer no clube.

De férias nas paradisíacas Ilhas Seychelles, o internacional espanhol também tem interessados em Itália e no próprio país de origem.

Aos 24 anos, Juan Miranda foi formado no Barcelona, onde chegou a trabalhar com Andoni Zubizarreta, agora diretor desportivo do FC Porto.