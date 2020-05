Jesús Corona chegou ao FC Porto no verão de 2015, altura em que os dragões eram treinados por Julen Lopetegui.

Em entrevista à ESPN, o atual técnico do Sevilha desfez-se em elogios ao ex-pupilo, com o qual gostaria de voltar a trabalhar. «Recebê-lo-ia de braços abertos. (...) É uma das minhas fraquezas, é um jogador extraordinário, com muito talento e com uma capacidade muito alta de controlo de jogo e de situações ofensivas», disse Lopetegui.

O treinador espanhol considerou Tecatito um dos melhores jogadores do campeonato português e explicou por que razão ele não dá o salto para ligas mais fortes. «Ainda não saiu porque imagino que o FC Porto peça muito dinheiro por ele», frisou.

Jesús Corona tem 27 anos e cumpre a quinta época ao serviço do FC Porto. Em 2019/20 soma 41 jogos e dois golos, sendo aposta regular de Sérgio Conceição para o lado direito da defesa.