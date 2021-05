Apesar de o Al Hilal ter anunciado a contratação de Marega no domingo, só esta terça-feira o jogador do FC Porto se pronunciou sobre o assunto.

Marega partilhou nas redes sociais o vídeo do clube saudita e deixou a seguinte mensagem: «Estou muito orgulhoso por me juntar à equipa do Al Hilal. Obrigado pela vossa confiança em mim. Vamos escrever história juntos.»

O avançado maliano de 30 anos deixa o FC Porto a custo zero para assinar um contrato por três épocas com o clube saudita.